Зеленский попросил у союзников 17 млрд долларов для восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попросил 17 миллиардов долларов, которые планирует направить на восстановление страны. Однако эксперты заявляют, что необходимо минимум 60 миллиардов, и это только на социальные выплаты.

США готовы выделить 47 миллионов долларов на подготовку украинских специалистов по разминированию. Однако намерены провести расследование, куда конкретно идут выделенные деньги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.