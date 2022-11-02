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Зеленский попросил у союзников 17 млрд долларов для восстановления Украины

Зеленский попросил у союзников 17 млрд долларов для восстановления Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил 17 миллиардов долларов, которые планирует направить на восстановление страны. Однако эксперты заявляют, что необходимо минимум 60 миллиардов, и это только на социальные выплаты.

США готовы выделить 47 миллионов долларов на подготовку украинских специалистов по разминированию. Однако намерены провести расследование, куда конкретно идут выделенные деньги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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