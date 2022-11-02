Новости мира: Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

Американский президент Джо Байден допустил в своей речи одну оговорку. Во время выступления перед избирателями в штате Флорида Байден перепутал конфликт на Украине с войной в Ираке. Также американский президент заявил, что его сын погиб в Ираке. Однако известно, что он умер не от ранений в бою, а от онкологии в американском госпитале в 2015 году.

В Израиле прошли внеочередные выборы в Кнессет. Это пятые парламентские выборы в стране за последние 3,5 года. По итогам экзит-полла, итоговая явка составила 71%. СМИ отметили, что это самая высокая явка за последние семь лет. Избиратели снова могут привести к власти экс-премьера Биньямин Нетаньяху, его правая партия "Ликуд" набирает от 61 до 62 мандатов из 120.

КНДР запустила не менее двух баллистических ракет малой дальности в разных направлениях в сторону Японского моря. Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. Одна из ракет упала в море недалеко от южнокорейского города Сокчхо, еще один снаряд не долетел до суши около 200 километров. На острове была объявлена воздушная тревога.

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