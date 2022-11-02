МАГАТЭ проверит объекты на Украине после данных о "грязной бомбе"

Эксперты МАГАТЭ приступили к проверке украинских объектов, на базе которых, по мнению Москвы, могут работать над созданием "грязной бомбы". При этом в руководстве международного агентства не говорят, где именно находятся инспекторы.

Ранее в организации заявляли, что планируют посетить Чернобыльскую АЭС и Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах, где добывают и перерабатывают урановую руду.

Какие учреждения попали в список "подозреваемых"? Насколько реальна ядерная провокация? И можно ли рассчитывать на объективность МАГАТЭ? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.