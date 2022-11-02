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Политика

В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины 3 ноября

В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины 3 ноября

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ООН ожидает возобновления движения судов в Черном море по зерновому коридору с 3 ноября. Об этом заявил представитель организации Амир Абдулла в Совместном координационном центре в Стамбуле. Уже состоялись телефонные переговоры между президентами России и Турции.

Владимир Путин заявил, что киевский режим при поддержке Запада использовал для удара по кораблям Черноморского флота морской коридор, который был создан для транспортировки зерна. Были атакованы именно корабли, которые обеспечивали безопасность на этом пути.

Российский президент также напомнил, что до сих пор не выполнена вторая часть пакетных договоренностей. Экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки так и не разблокировали.

Кроме того, Путин вновь обратил внимание, что наиболее нуждающиеся страны так и не получили в приоритетном порядке продовольствие по этой сделке, и подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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