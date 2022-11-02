В результате удара ВС РФ было нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны

В Минобороны РФ отметили, что ударами по критически важным объектам Украины удалось нарушить управление группировками ВСУ и их снабжение. По железной дороге будет затруднительно перебросить резервы к передовой. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Власти Киева уже готовятся развернуть в городе тысячи пунктов обогрева. По мнению мэра украинской столицы Виталия Кличко, там люди переживут зиму, если полностью пропадут свет, вода и тепло. Пока же энергосистема еще держится. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.