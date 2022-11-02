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Политика

Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

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Российские войска отбили новые атаки украинских подразделений на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Противник понес серьезные потери и был отброшен на исходные позиции, заявили в Минобороны.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ, уничтожены три склада боеприпасов и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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