07:15Политика
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Российские войска отбили новые атаки украинских подразделений на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Противник понес серьезные потери и был отброшен на исходные позиции, заявили в Минобороны.
Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ, уничтожены три склада боеприпасов и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.