В Минобороны заявили о возвращении 185 российских военнослужащих из украинского плена

Минобороны России сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. В рамках обмена переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины и возвращены 20 гражданских лиц.

В настоящее время все возвращенные российские граждане находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого людей доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.