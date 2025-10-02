02 октября, 17:30Политика
В Минобороны заявили о возвращении 185 российских военнослужащих из украинского плена
Минобороны России сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. В рамках обмена переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины и возвращены 20 гражданских лиц.
В настоящее время все возвращенные российские граждане находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого людей доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
