02 октября, 16:30

Новости мира: израильские военные задержали экоактивистку Тунберг и 500 ее соратников

Российская армия освободила село Вербовое в Днепропетровской области

В Госдуме предложили запретить содержать собак опасных пород в многоквартирных домах

В Госдуме предложили выдавать талоны на питание малоимущим людям

В Госдуме предложили сдвинуть начало уроков в школах на 09:00

ВС РФ освободили село Вербовое в Днепропетровской области

Новости мира: наводнение произошло на Сицилии

Россия будет развивать всестороннее сотрудничество с государствами Африки

"Деньги 24": правительство США частично прекратило работу

Россияне смогут подать заявление на визу в Чехию в консульский отдел посольства в Москве

Израильские военные задержали шведскую экоактивистку и правозащитницу Грету Тунберг и около 500 ее соратников. Они плыли на судах "Флотилии стойкости" с гуманитарной помощью для сектора Газа. Тунберг и других активистов доставили в Израиль.

После этого в разных частях мира прошли массовые протесты и забастовки. Тысячи людей вышли на акции солидарности в Италии, Бельгии, Германии, Аргентине, Греции и других странах.

Массовые случаи насилия, вандализма и мародерства зафиксировали в ходе акций протеста в Марокко. Задержаны почти 200 человек. Молодежные демонстрации начались в королевстве в конце сентября. Участники выступают против коррупции и требуют реформ в образовании и здравоохранении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

