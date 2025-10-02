Новости мира: израильские военные задержали экоактивистку Тунберг и 500 ее соратников

Израильские военные задержали шведскую экоактивистку и правозащитницу Грету Тунберг и около 500 ее соратников. Они плыли на судах "Флотилии стойкости" с гуманитарной помощью для сектора Газа. Тунберг и других активистов доставили в Израиль.

После этого в разных частях мира прошли массовые протесты и забастовки. Тысячи людей вышли на акции солидарности в Италии, Бельгии, Германии, Аргентине, Греции и других странах.

Массовые случаи насилия, вандализма и мародерства зафиксировали в ходе акций протеста в Марокко. Задержаны почти 200 человек. Молодежные демонстрации начались в королевстве в конце сентября. Участники выступают против коррупции и требуют реформ в образовании и здравоохранении.

