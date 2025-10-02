Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 07:45

Политика

В Госдуме предложили выдавать талоны на питание малоимущим людям

В Госдуме предложили выдавать талоны на питание малоимущим людям

В Госдуме предложили сдвинуть начало уроков в школах на 09:00

ВС РФ освободили село Вербовое в Днепропетровской области

Новости мира: наводнение произошло на Сицилии

Россия будет развивать всестороннее сотрудничество с государствами Африки

"Деньги 24": правительство США частично прекратило работу

Россияне смогут подать заявление на визу в Чехию в консульский отдел посольства в Москве

ВС РФ уничтожили почти тысячу самолетов и вертолетов за время СВО

Россияне могут подать заявления на визы в консульский отдел посольства Чехии в Москве

"Деньги 24": запрет на экспорт бензина продлен до конца года

В Госдуме предложили выдавать талоны на питание малоимущим людям. Речь идет о сертификате с номинальной стоимостью 30% от величины прожиточного минимума. В Москве это будет порядка 7 тысяч рублей.

Авторы законопроекта считают, что такой шаг обеспечит социальную справедливость и никто не останется без базовых продуктов питания. Деньги в виде сертификата не позволят потратить их ни на что, кроме еды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика