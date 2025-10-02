В Госдуме предложили выдавать талоны на питание малоимущим людям. Речь идет о сертификате с номинальной стоимостью 30% от величины прожиточного минимума. В Москве это будет порядка 7 тысяч рублей.

Авторы законопроекта считают, что такой шаг обеспечит социальную справедливость и никто не останется без базовых продуктов питания. Деньги в виде сертификата не позволят потратить их ни на что, кроме еды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.