Подразделения российской группировки "Север" отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Плехова в Курской области, передает Минобороны РФ.

В результате боевых действий противник потерял здесь до 20 человек, однако украинцы продолжают стягивать сюда свои резервы. Директор центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин уточняет, что у противника есть напряженность на этом участке фронта, так как никто не понимает, зачем ВСУ держать здесь плацдарм.

По данным Минобороны, бои продолжаются также в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

