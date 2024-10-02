ВС РФ отразили две контратаки ВСУ у села Плехова в Курской области

Подразделения группировки "Север" Вооруженных сил России (ВС РФ) отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Плехова в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинские войска потеряли здесь до 20 человек, однако противник начинает стягивать резервы. Бои также продолжаются в Кореневском и Суджанском районах региона, а ВС РФ атакуют у Любимовки и у Николаево-Дарьина.

Подробнее о ситуации в зоне боестолкновений с ВСУ – в эфире телеканала Москва 24.

