Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 11:30

Политика

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ у села Плехова в Курской области

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ у села Плехова в Курской области

Новости регионов: в ГД внесли проект о штрафах за фиктивную регистрацию иностранцев

Ведущие Москвы FM перечислили темы эфира 2 октября

ВС РФ отразили две контратаки противника в курском приграничье за сутки

Росавиация рекомендовала отказаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Госдума ужесточила наказание за сокрытие регистрационных знаков на автомобиле

"Аэрофлот" отменил рейс Москва – Дубай – Москва из-за закрытия неба Ирана

Израильская армия начала наземную операцию в Ливане

Иран нанес самый сильный удар по Израилю за всю историю

Политолог Бридже рассказал о возможных последствиях атаки Ирана

Подразделения группировки "Север" Вооруженных сил России (ВС РФ) отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Плехова в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинские войска потеряли здесь до 20 человек, однако противник начинает стягивать резервы. Бои также продолжаются в Кореневском и Суджанском районах региона, а ВС РФ атакуют у Любимовки и у Николаево-Дарьина.

Подробнее о ситуации в зоне боестолкновений с ВСУ – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика