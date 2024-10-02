Новости регионов: в ГД внесли проект о штрафах за фиктивную регистрацию иностранцев

За фиктивную регистрацию иностранцев планируют штрафовать. Такой законопроект внесли в Госдуму. Максимальная сумма, которую придется заплатить за подделку документа – 60 млн рублей. Это в случае повторного нарушения. Плюс к этому планируют конфисковывать имущество.

Между тем в Московской области задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По предварительным данным, они организовали нарколабораторию в арендованном частном доме рядом с Подольском. Там нашли более двух килограммов запрещенных веществ. Синтезированные наркотики мужчины планировали распространять через тайники-закладки на территории разных регионов. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.

Кроме того, во двор частного дома в Тюмени прилетела сова. Птица ведет себя спокойно и, кажется, не собирается возвращаться в лес. По словам жителей дома, она прячется по кустам. Однако они опасаются, что птица может стать добычей собак. Между тем, орнитологи не советуют бросаться спасать сов. Их сложно поймать. Помогать нужно только, если птица ослаблена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.