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02 октября, 07:45

Политика

ВС РФ отразили две контратаки противника в курском приграничье за сутки

ВС РФ отразили две контратаки противника в курском приграничье за сутки

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Армия России теснит врага в Курской области. За прошедшие сутки ВС РФ отразили две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово, тем самым укрепив свои позиции. Севернее, в поселке Коренево, бригады продвинулись в лесных массивах.

Тем временем, в Москве объявлено о выплатах тем, кто заключит контракт с Минобороны. Общая сумма за первый год службы превысит 5 миллионов рублей. Туда входит: единовременная выплата столичного правительства и денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО, а также дополнительная выплата от правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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