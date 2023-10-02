В Словакии заявили, что страна готова прекратить поставки военной помощи на Украину. По словам Роберта Фицо, лидера победившей на выборах в парламент партии, у Братиславы есть гораздо большие проблемы, чем у Киева. Также он уточнил, что после формирования правительства Словакия будет готова начать мирные переговоры.

Что означает заявление Словакии? О каких тенденциях оно может свидетельствовать? Возможно ли, что и другие европейские страны будут готовы прекратить поставки оружия на Украину? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.