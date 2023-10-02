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02 октября, 13:30

Политика

Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами 2 октября

Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами 2 октября

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В понедельник, 2 октября, власти Болгарии введут запрет на въезд в страну легковых автомобилей с российскими номерами. Известно, что подобный запрет уже ввели пять стран ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу: Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша.

Кроме того, ограничения на въезд российских машин есть в Германии и Норвегии. Подробнее о том, что происходит в Европе с машинами из РФ, – в эфире телеканала Москва 24.

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