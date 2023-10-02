В США утвердили краткосрочный бюджет страны без помощи для Украины

В США утвержден временный проект бюджета страны на ближайшие 45 дней, в который не вошла помощь Украине. И хотя аналитики сомневаются, что Вашингтон полностью остановит финансирование Киева, но даже сокращение объемов поддержки может иметь серьезные последствия для украинского режима.

Что за споры идут в американском конгрессе? И как это может повлиять на ситуацию в зоне СВО? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.