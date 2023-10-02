Артиллерия РФ уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении артиллерийские расчеты группировки "Запад" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. По замаскированным позициям нанесли удар из автоматических зенитных орудий С-60.

Работали бойцы ночью, когда хорошо видна траектория движения бронебойных трассирующих снарядов. Как правило, целями таких орудий становятся бронетехника и хорошо укрепленные огневые точки. Но С-60 также готова отразить атаку противника с воздуха.

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