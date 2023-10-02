Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 07:45

Политика

Артиллерия РФ уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Артиллерия РФ уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без помощи для Украины

Илон Маск высмеял Зеленского за просьбы помочь Украине

ВСУ может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами

Минобороны РФ показало работу снайперов на купянском направлении

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева

Российские бойцы поразили штурмовую группу ВСУ под Авдеевкой

ВСУ получило разрешение на штурм ЗАЭС – СМИ

Конгресс США одобрил проект временного финансирования правительства

В Британии заявили, что могут отправить свои войска на Украину

На купянском направлении артиллерийские расчеты группировки "Запад" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. По замаскированным позициям нанесли удар из автоматических зенитных орудий С-60.

Работали бойцы ночью, когда хорошо видна траектория движения бронебойных трассирующих снарядов. Как правило, целями таких орудий становятся бронетехника и хорошо укрепленные огневые точки. Но С-60 также готова отразить атаку противника с воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика