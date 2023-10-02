02 октября, 07:45Политика
Артиллерия РФ уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении
На купянском направлении артиллерийские расчеты группировки "Запад" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. По замаскированным позициям нанесли удар из автоматических зенитных орудий С-60.
Работали бойцы ночью, когда хорошо видна траектория движения бронебойных трассирующих снарядов. Как правило, целями таких орудий становятся бронетехника и хорошо укрепленные огневые точки. Но С-60 также готова отразить атаку противника с воздуха.
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