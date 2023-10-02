Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без помощи для Украины

Краткосрочный бюджет, которому удалось согласовать Конгрессу США, позволит правительству работать следующие 45 дней до очередного голосования. В документ вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий.

Сначала демократы предлагали принять временный бюджет, где была заложена помощь Украине на шесть миллиардов долларов вместо 24, о которых просил президент Штатов Джо Байден. Однако спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта.

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