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02 октября, 07:15

Политика

Илон Маск высмеял Зеленского за просьбы помочь Украине

Илон Маск высмеял Зеленского за просьбы помочь Украине

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Американский предприниматель Илон Маск высмеял частые просьбы Владимира Зеленского помочь стране финансово, опубликовав на своей странице в соцсети X популярный мем, на котором лицо персонажа было заменено на лицо президента Украины.

Изображение Маск сопроводил подписью "Когда прошло пять минут, а ты еще ни разу не попросил миллиард помощи". На картинке подставной Зеленский выглядит напряженным, а на его лбу выступают вены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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