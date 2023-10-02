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02 октября, 07:15

Политика

ВСУ может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами

ВСУ может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами

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Украинская армия может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами. Это улучшенная версия беспилотника Bayraktar TB2. Поставки не исключают в компании, производящей эти дроны.

Новый беспилотник уже принят на вооружение Турцией, Пакистаном и Ливией. Теперь же планируют наладить не просто сборку, а полноценный выпуск турецких беспилотников на территории Украины. Достроить завод собираются к 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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