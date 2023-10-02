Минобороны РФ показало работу снайперов на купянском направлении

Минобороны России показало кадры работы на купянском направлении снайперов 1-й гвардейской танковой армии. Бойцы не дают солдатам ВСУ подвозить боекомплект и провизию на передовые позиции противника.

Тем временем 10 атак штурмовых групп ВСУ отразили за сутки российские бойцы на донецком направлении. Кроме живой силы, противник потерял в этом секторе зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", а также станцию радиоэлектронной разведки "Пластун".

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