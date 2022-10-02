Госдума намерена принять проекты конституционных законов о новых регионах РФ

Госдума на заседании 3 октября намерена принять сразу в трех чтениях проекты конституционных законов о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

2 октября Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соответствующие договоры и проекты законов. Президент назначит временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов в течение 10 дней со дня их принятия в состав России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.