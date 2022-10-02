Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в РФ новых регионов

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Завтра депутаты Госдумы рассмотрят эти законопроекты.

Также им предстоит рассмотреть вопрос о ратификации соответствующих международных договоров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.