ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Призванные по частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться услугой можно будет пока действует договор, но не позднее декабря следующего года.

Это право будет распространяться и на членов семей мобилизованных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.