Главы Херсонской и Запорожской областей станут губернаторами

Главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей станут губернаторами. Об этом стало известно из постановления Конституционного суда.



Госдума завтра рассмотрит законопроекты о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Также депутатам предстоит рассмотреть вопрос о ратификации соответствующих международных договоров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.