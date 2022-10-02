Российские Су-25 уничтожили объекты ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 разгромили объекты ВСУ. Пуски ракет выполняли парами, работая на малых высотах. Об этом сообщает Минобороны.

В результате были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронетехника ВСУ. После боевых вылетов самолетами занимаются инженеры: машины готовят к следующим заданиям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.