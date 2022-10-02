В Германии решили расследовать взрывы на "Северных потоках"

В Германии проведут расследование взрывов на "Северных потоках". Об этом сообщают местные СМИ. Министр юстиции Марко Бушманн заявил, что хоть ЧП и произошло в исключительной экономической зоне Дании и Швеции, трубы ведут в Германию. Так что это вполне может быть антиконституционным саботажем с последствиями для страны, а за такое грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

О повреждении газопроводов стало известно в конце сентября. Из строя вышли сразу три нити. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.