Российская артиллерия наносит удары на Авдеевском направлении

Артиллеристы 1-ой Славянской бригады продолжают поражать позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Видео взаимодействия беспилотника и самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" опубликовали Минобороны России.

Оружие наводят и корректируют огонь с помощью беспилотников. В это время солдаты продолжают захватывать новые позиции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.