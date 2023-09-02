Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М "Прорыв"

На северском направлении танкисты на Т-90М "Прорыв" прикрывают российских десантников при помощи плотного огня. Как отмечают в Минобороны РФ, интенсивные боевые действия в этом районе осложняются непростым рельефом местности.

Линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами, а на противоположной стороне расположены украинские укрепрайоны. Поэтому танковые экипажи стараются как можно ближе подойти к противнику, чтобы нанести удары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

