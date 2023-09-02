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02 сентября, 18:15

Политика

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении

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Российские военные отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении у сел Работино и Вербовое, об это сообщает Минобороны РФ. Также в Запорожской области поражена радиолокационная станция и склад с боеприпасами.

На Донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ улучшили положение в районе Клещеевки. Подразделения "Южной" группировки войск отразили пять атак в районе Артемовска и три у Марьинки. В итоге за сутки уничтожено свыше 250 украинских военных, танк, две самоходки "Краб", три гаубицы, а также орудие М119 производства США.

В Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов и поражен пункт управления беспилотниками.

В ДНР поражены два пункта ВСУ и узел связи механизированной бригады. Кроме того, за сутки поражены 25 украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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