Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 09:30

Политика

В США заявили о готовности предоставить Украине снаряды с обедненным ураном

В США заявили о готовности предоставить Украине снаряды с обедненным ураном

Администрация Байдена объявила набор юристов, чтобы противостоять процедуре импичмента

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября

ВС РФ показали боевую работу реактивных систем "Торнадо-С" в зоне СВО

Пентагон занялся тайной НЛО

ВС РФ нанесли пять групповых ударов по пунктам управления ВСУ за неделю

Более 10 человек пострадали при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Производство вооружений на Украине не поспособствует урегулированию конфликта – Песков

Лавров заявил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией

Министр обороны Великобритании Шэппс заявил, что страна продолжит поддерживать Украину

В США заявили о готовности предоставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. Новый пакет американской военной помощи стоимостью примерно полмиллиарда долларов могут доставить на Украину в сентябре.

При этом отмечается, что ВСУ все чаще использует технику и боеприпасы, привезенные из Европы и США, для обстрелов мирных городов. Причем дипломаты стран НАТО утверждают, что их правительства против использования поставленного оружия в целях уничтожения гражданских лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политиказа рубежомвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика