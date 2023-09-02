02 сентября, 09:30Политика
В США заявили о готовности предоставить Украине снаряды с обедненным ураном
В США заявили о готовности предоставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. Новый пакет американской военной помощи стоимостью примерно полмиллиарда долларов могут доставить на Украину в сентябре.
При этом отмечается, что ВСУ все чаще использует технику и боеприпасы, привезенные из Европы и США, для обстрелов мирных городов. Причем дипломаты стран НАТО утверждают, что их правительства против использования поставленного оружия в целях уничтожения гражданских лиц.
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