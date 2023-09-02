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02 сентября, 09:15

Политика

Администрация Байдена объявила набор юристов, чтобы противостоять процедуре импичмента

Администрация Байдена объявила набор юристов, чтобы противостоять процедуре импичмента

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Администрация американского президента Джо Байдена набирает юристов и советников, чтобы противостоять процедуре импичмента, о которой ранее говорили представители республиканской партии. Дело в том, что представители данной партии продолжают искать доказательства, что семья Байдена связана с коррупцией.

Также отмечается, что в Белом доме начали готовиться к импичменту в январе 2023 года, однако юристы Байдена начали изучать материалы оппонентов спустя 8 месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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