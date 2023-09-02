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02 сентября, 09:15

Политика

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября

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Страны Запада передадут Украине первые десять танков Abrams в середине сентября. Таким образом зарубежные партнеры Киева надеются активизировать контрнаступление в зоне проведения СВО. Западные чиновники рассчитывают, что поставки танков позволят Вооруженным силам Украины получить необходимое преимущество на фронте.

Европейская и американская техника по замыслу противника должна была обеспечить успех контрнаступления ВСУ, но на деле оказалась бесполезна. Эксперты отметили, почему танк Abrams сложен в управлении для военных без боевого опыта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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