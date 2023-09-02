ВС РФ показали боевую работу реактивных систем "Торнадо-С" в зоне СВО

Российские артиллеристы в течение 1 сентября уничтожили несколько пунктов базирования техники ВСУ. Огонь велся из реактивных систем "Торнадо-С". Машины расстреляли боекомплект и покинули позиции, чтобы не попасть под ответный залп.

Кроме того, ВС РФ продолжают наступать на купянском направлении. Военнослужащие разгромили артиллерию противника, уничтожили технику, нанесли серьёзный урон живой силе и заняли новые позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.