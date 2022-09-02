Генштаб ВСУ признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Миссия МАГАТЭ, которая работает на станции, уже зафиксировала повреждения станции. Основная часть международных экспертов останется в Энергодаре до 4 или 5 сентября. Затем несколько инспекторов будут работать на атомной станции постоянно.

Как продолжается спецоперация – в сюжете телеканала Москва 24.

