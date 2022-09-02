Два украинских штурмовика Су-25 сбиты в районе Андреевки Херсонской области

Киевский режим продолжил безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на николаево-криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли значительные удары подразделениям и резервам украинских войск.

В районе Андреевки Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет. Взяты в плен два боевика. Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.