Общественный штаб пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами в Москве. Об этом стало известно по итогам встречи с их представителями.

Встреча прошла 2 сентября в бизнес-центре "Красная Роза". Именно там будет располагаться штаб во время голосования, которое пройдет с 9 по 11 сентября. Все риски, связанные с возможными трудностями электронного голосования, просчитали заранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.