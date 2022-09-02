Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Об этом по итогам осмотра станции заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его словам, случайно это было сделано или намеренно, пока оценить невозможно. Тем временем ВСУ продолжили обстрелы. В Херсоне было не менее 10 взрывов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.