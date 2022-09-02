Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала развитие украинского кризиса. Она выступила на просветительском марафоне "Знания" и напомнила, как много сделала Россия, чтобы ситуация не пошла по силовому сценарию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.