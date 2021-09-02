Более 1,1 млн москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах

1 миллион 115 тысяч москвичей подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах.

Популярность онлайн-варианта растет, говорят эксперты. Это поможет обеспечить высокую явку.

По результатам опросов, многие предпочитают голосовать онлайн, чтобы сэкономить время в пути до участка, не пересекаться с большим числом людей во время коронавируса, а также иметь возможность уехать на дачу, а не оставаться в городе ради голосования.

Регистрация для электронного участия открыта до 13 сентября включительно на mos.ru. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно иметь московскую регистрацию и полностью заполненный профиль, а также быть совершеннолетним.

Подача заявления занимает всего пару минут. Необходимо ввести данные и подтвердить их по коду. Далее отслеживать судьбу заявления можно на самом портале. Для этого настроили специальный сервис. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.