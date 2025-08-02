Эксперт рассказал, как ВС РФ освобождали Часов Яр в ДНР

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освобождали Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что в этом городе есть промышленные предприятия и большой частный сектор. Там приходилось защищать каждый дом и подъезд.

За время освобождения Часова Яра удалось вывести из под огня противника 65 мирных жителей. Вооруженные силы России продолжают "давить" на неприятеля и на другом участке фронта.

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