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02 августа, 14:45

Политика

Новости мира: в Европе начали готовиться к возможному президентству Дональда Трампа

Новости мира: в Европе начали готовиться к возможному президентству Дональда Трампа

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Еврокомиссия готовится к возможному президентству в США Дональда Трампа. По данным СМИ, ради этого уже создали специальную рабочую группу. Чиновники считают, что смена главы Белого дома может повлечь за собой изменения в политике Вашингтона по Украине. Так, в Брюсселе обеспокоены тем, что Трамп может ввести пошлины на импорт из ЕС и прекратить военную и финансовую поддержку Киева.

Тем временем в Америке тысячи посетителей музыкального фестиваля оказались под угрозой заражения смертельно опасной инфекцией. У пятерых подтвердили лихорадку долины. Заболевание вызывает грибок, который растет в калифорнийской почве. Он поражает легкие и может вызывать кашель, затрудненное дыхание и усталость. В некоторых случаях заболевание переходит в очень острую фазу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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