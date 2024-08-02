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02 августа, 08:45

Политика

Новости мира: полиция Бангладеш арестовала более 10 тыс студентов

Новости мира: полиция Бангладеш арестовала более 10 тыс студентов

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Число арестованных в ходе студенческих протестов в Бангладеш превысило 10 тысяч. Родственники задержанных говорят, что власти каждый день устраивают облавы на кампусы и общежития. При этом информацию о местонахождении близких не предоставляют. В возбужденных полицией только за последнюю неделю делах фигурируют 200 тысяч человек.

Тем временем калифорнийские зооактивисты прочесывают пляжи штата в поисках выбросившихся на берег морских львов. 1 августа в Санта-Барбаре и Вентуре они обнаружили и передали ветеринарам десятки изможденных животных. У всех один диагноз – отравление. Специалисты говорят, что из-за повышения температуры океана морские травы стали чаще цвести и выделять в воду токсины, которые по пищевой цепочке доходят до морских львов, дельфинов, ракообразных и птиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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