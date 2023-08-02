Встреча с сооснователем фудмолла "Депо" прошла в общественном штабе Собянина

В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с ресторатором, сооснователем фудмолла "Депо" Алексеем Васильчуком.

Состоялся разговор о развитии ресторанного бизнеса в столице. В настоящий момент в Москве работает более 20 тысяч точек общепита. В этой сфере заняты больше 150 тысяч специалистов.

Как отметил Васильчук, городские власти находятся в постоянном контакте с представителями ресторанного бизнеса. И Москва за последние 10 лет стала законодателем гастрономии в мире.

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