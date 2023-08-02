В МИД РФ прокомментировали реакцию США на атаку БПЛА в Москве

Реакция США после атаки украинских беспилотников на Москву официально оправдывает террористические методы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, американские власти так и не осудили действия киевского режима, которому сами же поставляют вооружение.

"Украинские неонацисты, запуская летательные аппараты в мирные офисные здания, действовали по сценарию международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты. Такие атаки, но с другим масштабом поражения, были и в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года", – сообщила Захарова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.