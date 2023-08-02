Артиллеристы РФ уничтожили немецкую самоходку PzH 2000 на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские артиллеристы уничтожили немецкую самоходку PzH 2000. По бронетехнике противника отработал расчет артиллерийской установки "Гиацинт-С", которые бьют также по опорным пунктам ВСУ, складам и огневым позициям, которые находятся на расстоянии до 30 километров.

Кроме того, стало известно, что бойцы спецназа группировки войск "Запад" проводят последние тренировки перед тем, как отправиться на передовую. Боевое слаживание этих контрактников проходит на одном из полигонов в тыловой зоне СВО.

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