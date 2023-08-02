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Российские войска продвинулись на купянском направлении в ЛНР

Российские войска продвинулись на купянском направлении в ЛНР

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Российские войска продвинулись на купянском направлении в ЛНР и отбили все атаки противника на других участках. Потери ВСУ за сутки составили порядка 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Среди разбитой техники – американские БМП Bradley и артиллерийская система М777, а также шесть самоходок Krab польского производства. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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