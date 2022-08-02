В Пекине заявили, что КНР не намерена применять ядерное оружие первой

Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Ранее в СМИ сообщили, что китайская армия начала серию учений в трех акваториях у Тайваня. Это произошло на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.