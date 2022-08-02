Поля в ДНР пострадали из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ

В Донецкой Народной Республике говорят, что из-за постоянных обстрелов со стороны Украины серьезно пострадали поля. В частности, 400 из 1 100 гектаров озимой пшеницы сгорело в поселке Торское.

По данным местной администрации, спасали засеянные территории сами рабочие, рискуя жизнью.