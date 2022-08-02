Первый сухогруз с украинским зерном прибыл к Стамбулу. Об этом сообщили в турецком министерстве обороны. В понедельник утром он вышел из порта Одессы и этим вечером достиг пролива Босфор со стороны Черного моря.

Судно, груженое кукурузой, следует под флагом Сьерра-Леоне. Теперь его должны досмотреть представители Турции, России, Украины и ООН. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.